Chegada do frio aquece vendas de bebidas quentes em Três Lagoas

A chegada da onda de frio em Três Lagoas, com temperaturas que chegaram a dez graus, fez com que os moradores buscassem alternativas para se aquecer, impulsionando as vendas de bebidas quentes no comércio local.

Bebidas quentes viram ‘carro-chefe’ em cafeterias e adegas

Com a mudança repentina no clima, os estabelecimentos se adaptaram à nova demanda. A oftalmologista Heloíse Maia, por exemplo, aproveitou o frio para saborear sua bebida preferida, o cappuccino.

“Eu gosto por conta do gostinho de caramelo que tem, dá um toque adocicado na bebida e é o meu preferido”, disse ela.

Em uma cafeteria de Três Lagoas, o chocolate quente se tornou o carro-chefe das vendas. O empresário do local confirmou o aumento significativo na procura por bebidas quentes, em detrimento das geladas.