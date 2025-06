Por que sentimos mais fome no frio? Nutricionista explica

Em contrapartida, a secretária Sueli Ulian afirma que consegue manter uma alimentação equilibrada, tendo a feijoada como sua comida favorita no frio, mas sempre atenta ao colesterol. O aumento da fome no inverno é explicado por fatores fisiológicos e comportamentais: o corpo precisa de mais energia para manter a temperatura estável, o que eleva o apetite e a busca por alimentos mais calóricos.

Com a chegada do Inverno, a tendência é que o apetite aumente e a busca por alimentos mais calóricos e reconfortantes cresça em Três Lagoas. A vendedora Karine Valejo, por exemplo, admite que se alimenta mal nos dias frios, preferindo salgados, pizza e bobagens. Já a também vendedora Jéssica Silva, concorda que o apetite aumenta muito nas baixas temperaturas e que é difícil manter a dieta.

Para evitar o ganho de peso e manter a saúde, a nutricionista Melissa Siketo dá algumas dicas. Ela sugere trocas inteligentes, como substituir alimentos frios por aquecidos. Sopas ricas em verduras e legumes, caldos e chás são boas opções.

Siketo enfatiza a importância de manter a qualidade do sono para fortalecer o organismo e evitar ataques de vírus e bactérias. A hidratação também é crucial, e o consumo de chás pode ser uma alternativa para quem esquece de beber água no frio. Chás como os de gengibre e canela são indicados para auxiliar a imunidade, assim como alimentos ricos em vitamina C e complexo B. A nutricionista reforça que o cuidado com a alimentação é essencial para manter a imunidade e a saúde plenas durante o inverno.