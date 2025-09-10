Chegou a hora: entrega oficial do prêmio da promoção “Meu Negócio, meu sucesso"

O sonho de empreender ganhou vida! A promoção “Meu Negócio, meu sucesso”, realizada pelo Grupo RCN, chega ao seu momento mais especial: a entrega oficial do Trailer de Food Truck novo e totalmente equipado para a vencedora Lidiane dos Santos, empreendedora de pipoca gourmet.

A cerimônia de entrega será realizada nesta sexta-feira (12), a partir das 11h, em frente ao prédio da TVC HD – Canal 13.1, em Três Lagoas. O evento também terá cobertura ao vivo pelo programa TVC Agora, além de transmissão pelo portal rcn67.com.br e pelas redes sociais do Grupo RCN.

Uma história de superação e empreendedorismo

Durante a campanha, dezenas de participantes enviaram vídeos criativos explicando por que mereciam ganhar o prêmio. Lidiane emocionou o público e o comitê avaliador ao contar sua trajetória como vendedora de pipoca gourmet e seu desejo de expandir o negócio.

“Eu pensei em desistir, não tinha mais forças, mas agora vou poder continuar”, declarou emocionada no momento em que recebeu a notícia da vitória, transmitida ao vivo pela TVC Agora no início de maio.