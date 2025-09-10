Veículos de Comunicação
Chegou a hora: entrega oficial do prêmio da promoção “Meu Negócio, meu sucesso"

Fernando Miranda

Lidiane junto dos filhos, recebeu a notícia da vitória na promoção - Foto: Reprodução/TVC HD.

O sonho de empreender ganhou vida! A promoção “Meu Negócio, meu sucesso”, realizada pelo Grupo RCN, chega ao seu momento mais especial: a entrega oficial do Trailer de Food Truck novo e totalmente equipado para a vencedora Lidiane dos Santos, empreendedora de pipoca gourmet.

A cerimônia de entrega será realizada nesta sexta-feira (12), a partir das 11h, em frente ao prédio da TVC HD – Canal 13.1, em Três Lagoas. O evento também terá cobertura ao vivo pelo programa TVC Agora, além de transmissão pelo portal rcn67.com.br e pelas redes sociais do Grupo RCN.

Uma história de superação e empreendedorismo

Durante a campanha, dezenas de participantes enviaram vídeos criativos explicando por que mereciam ganhar o prêmio. Lidiane emocionou o público e o comitê avaliador ao contar sua trajetória como vendedora de pipoca gourmet e seu desejo de expandir o negócio.

“Eu pensei em desistir, não tinha mais forças, mas agora vou poder continuar”, declarou emocionada no momento em que recebeu a notícia da vitória, transmitida ao vivo pela TVC Agora no início de maio.

A ação teve como objetivo incentivar o empreendedorismo local, oferecendo uma oportunidade concreta de crescimento e visibilidade a pequenos negócios.

Trailer de Food Truck pronto para rodar

O Trailer entregue conta com toda a estrutura necessária para que Lidiane possa ampliar seu atendimento, oferecendo conforto, mobilidade e modernidade. Com o prêmio, a vencedora terá condições de transformar sua paixão em um negócio ainda mais sólido e sustentável.

Incentivo ao empreendedorismo

A promoção foi possível graças à união do Grupo RCN com importantes parceiros locais:

• SEBRAE MS
• Wizard
• 7 Pharma
• Centro Educacional Professora Donadoni
• Chocopast
• Gelato Borelli Três Lagoas
• Lavanderia 60 Minutos
• Olho Vivo
• Oral Unic Odontologia
• Ordo Tecnologia
• Piscinas e Afins
• Reabilitare
• Restaurante Sabor da Família
• Só Ar Condicionado – Dewech

