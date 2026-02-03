Churrasco fica mais caro com a alta da carne bovina

A previsão de alta no preço da carne deve obrigar o brasileiro, mais uma vez, a substituir a proteína no prato do dia a dia. Fazer um churrasco com picanha, uma das preferências do consumidor, tende a pesar ainda mais no bolso.

A inflação da carne é reflexo de um movimento iniciado há cerca de dois anos, quando cresceu a demanda pela carne bovina brasileira no mercado interno e externo. Para atender esse aumento, pecuaristas intensificaram o abate de fêmeas, o que acabou impactando diretamente o consumidor. A redução no número de matrizes compromete a capacidade de reprodução do rebanho e provoca escassez de bezerros, pressionando os preços.

Para tentar equilibrar essa situação, a tendência é que, em 2026, os produtores passem a reter mais fêmeas nos pastos para recompor o rebanho. Com isso, a oferta de carne no mercado deve diminuir ainda mais, o que pode resultar em novos reajustes.