Chuvas agravam problemas em bairros com obras paradas em Três Lagoas

Moradores dos bairros Vila Alegre e Jardim Alvorada, em Três Lagoas, enfrentaram dificuldades após as fortes chuvas do último fim de semana. As obras de infraestrutura em andamento no Vila Alegre estão paralisadas desde dezembro, o que tem provocado alagamentos, prejuízos materiais e risco à segurança da população. A situação foi debatida na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira (22).

De acordo com a vereadora Evalda Reis, a paralisação da obra, iniciada no ano passado, ocorreu por falta de repasse de recursos por parte da Caixa Econômica Federal. A previsão inicial era de que os serviços fossem retomados em 31 de março, o que não aconteceu. A expectativa agora é que o pagamento seja efetuado até o início de maio, permitindo a continuidade dos trabalhos.

“As ruas foram terraplanadas, jogaram a pedra, mas a empresa não retomou a obra. A população sofre, não consegue entrar dentro de casa. Casas na rua Eurides Chagas Cruz perderam todo o mobiliário”, relatou a vereadora. Segundo ela, a interrupção da obra compromete o funcionamento de um extravasor que deveria conduzir o excesso de água do piscinão do bairro até o Rio Paraná. Com a tubulação inacabada, a água retorna pelas ruas mais baixas, agravando os alagamentos.