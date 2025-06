Ciclista fica ferido após bater em carro no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, na manhã desta quinta-feira (12), no cruzamento da rua Manoel Jorge com a rua José Pinto Carriço, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

De acordo com as informações apuradas no local, o ciclista colidiu contra a lateral de um Honda Civic e sofreu uma queda. Durante o impacto, ele bateu a cabeça e teve um intenso sangramento.