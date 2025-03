Ciclista na 'contra mão' é atropelado por carro no bairro Nossa Senhora Aparecida

O acidente ocorreu por volta das 7h10. Um professor, dirigindo um Renault Kwid pela rua Manoel Jorge, sentido Santos Dumont, parou no cruzamento com a rua João Dantas Filgueiras, que é preferencial. Após verificar o fluxo intenso de veículos e redobrar a atenção devido a um ônibus estacionado próximo à esquina, o motorista tentou atravessar a rua. Contudo, foi surpreendido pelo ciclista, que seguia na contramão.

O ciclista foi atingido lateralmente e arremessado sobre o capô do carro. O motorista permaneceu no local e acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A vítima, que apresentava fratura na perna direita e escoriações nos braços e sobrancelha, foi socorrida por populares que a imobilizaram e protegeram do sol com um guarda-sol.

A versão do motorista e do ciclista foi confirmada por testemunhas no local. A vítima foi socorrida e levado ao Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).