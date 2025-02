Ciclistas de Três Lagoas se mobilizam para doação de sangue antes do Carnaval

O hemonúcleo de Três Lagoas está promovendo uma campanha de doação de sangue para reforçar os estoques antes do feriado de Carnaval. Um grupo de ciclistas da cidade, chamado ‘Desafio 365’, organizou uma ação solidária e se comprometeu a doar sangue nesta sexta-feira (28) e no sábado (1º), ambos no período da manhã. A iniciativa conta com a participação de aproximadamente 30 pessoas.

A assistente social do hemonúcleo, Jaqueline Amélia, explicou que o grupo procurou a instituição para organizar a campanha de forma estratégica, garantindo um número adequado de doadores antes do feriado. “Eles se organizaram e mobilizaram outras pessoas para ajudar a manter os estoques abastecidos. Estamos muito felizes com essa iniciativa”, afirmou.

O hemonúcleo de Três Lagoas funcionará até o sábado (1º), das 7h às 12h. Na segunda, terça e quarta-feira de Carnaval, a unidade estará fechada, retomando o atendimento normal na quinta-feira (6).