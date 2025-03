Cinco casos de chikungunya foram registrados em Três Lagoas

Até o início deste ano, cinco casos de chikungunya foram confirmados em Três Lagoas. De acordo com dados do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, os registros ocorreram nos bairros Santa Rita, Jardim Alvorada, Jardim das Acácias, Jardim Angélica e no distrito de Arapuá.

O coordenador do setor, Alcides Ferreira, explicou que todos os casos de arboviroses, incluindo dengue e chikungunya, são notificados e investigados. Segundo ele, de janeiro até agora, mais de 400 casos foram notificados, com cinco confirmações e 89 suspeitas para chikungunya.