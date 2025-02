Cinema ao ar livre chega ao bairro Paranapungá nesta sexta-feira

O projeto Cinema nos Bairros exibe gratuitamente o filme Debaixo do Píer nesta quinta-feira (28), no bairro Paranapungá. O evento inclui distribuição de pipoca e refrigerante para o público, e tem previsão de inicio ás 19h.

A iniciativa ocorre nas últimas sextas-feiras de cada mês e é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas. O filme será transmitido na sede da ‘Associação de Moradores do Bairro Paranapungá’, localizado na rua César Lajes Canela, nº 3265.