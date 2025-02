Cinema Itinerante será lançado no Carnaval de Três Lagoas

O Cine Balai é um cinema itinerante que percorrerá diferentes locais da cidade, como escolas e praças. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, que destinou recursos para sua realização. Segundo o professor Marcos, os preparativos estão em ritmo acelerado, com ajustes na estrutura e documentação.

O carnaval de Três Lagoas contará com uma novidade neste ano: um cinema de rua. O projeto ‘Cine Balai’, idealizado pelo professor Marcos Nataniel, será inaugurado no dia 1º de março, em um estabelecimento localizado na avenida Antônio Trajano, 1357, próximo à Igreja Matriz, trazendo exibições gratuitas de filmes, feira de artesanato e música ao vivo.

Para a estreia, a programação será temática, com a exibição de curtas-metragens sobre o carnaval. Além disso, futuras edições trarão filmes variados, como longas e documentários, escolhidos conforme o perfil do público de cada local. A seleção das obras será feita por votação nas redes sociais do projeto.

A expectativa é que o Cine Balai aconteça quinzenalmente ou até três vezes ao mês, promovendo cultura e lazer em espaços públicos. Toda a população está convidada para participar da estreia e acompanhar as próximas edições.