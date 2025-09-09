Cinema movido a energia solar oferece sessões gratuitas em Três Lagoas

A Esplanada da NOB recebe nesta terça-feira (9), o Cine Solarzinho, cinema itinerante movido a energia solar que leva cultura, sustentabilidade e diversão de forma gratuita para a população.

De acordo com o produtor Ricardo Martins, a programação é dividida em duas sessões: a primeira, com curtas-metragens brasileiros de temática infantil e ambiental, e a segunda, às 19h30, com a exibição do filme “Moana 2”. Além das sessões, o público poderá visitar o furgão do projeto, que abriga uma estação de ciência, arte e tecnologia, onde é possível conhecer como funciona a transformação da energia solar em elétrica.