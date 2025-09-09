Cinema movido a energia solar oferece sessões gratuitas em Três Lagoas

A Esplanada da NOB recebe nesta terça-feira (9), o Cine Solarzinho, cinema itinerante movido a energia solar que leva cultura, sustentabilidade e diversão de forma gratuita para a população.
De acordo com o produtor Ricardo Martins, a programação é dividida em duas sessões: a primeira, com curtas-metragens brasileiros de temática infantil e ambiental, e a segunda, às 19h30, com a exibição do filme “Moana 2”. Além das sessões, o público poderá visitar o furgão do projeto, que abriga uma estação de ciência, arte e tecnologia, onde é possível conhecer como funciona a transformação da energia solar em elétrica.
“É uma experiência completa: cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família e ainda o aprendizado sobre sustentabilidade. O projeto já percorreu mais de 23 estados e 850 municípios do Brasil, e estamos muito felizes de estar novamente em Três Lagoas”, destacou Martins.
A entrada é gratuita, e não é necessário realizar inscrição. Em caso de chuva, o evento será transferido para o Galpão da Maria-Fumaça, também na Esplanada da NOB.