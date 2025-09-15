Circuito Avança Juventude será realizado nesta terça-feira em Três Lagoas

Três Lagoas será palco, nesta terça-feira (16), da primeira edição local do Circuito Avança Juventude, iniciativa em parceria com o Governo do Estado que busca aproximar os jovens das políticas públicas. O evento acontece a partir das 8h, na escola João Magiano Pinto (Jomap), e deve reunir cerca de 500 participantes.
De acordo com Márcia Donegatti, diretora da Juventude da Sejuvel, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a cidade possui 22.797 jovens entre 15 e 29 anos, mas muitos ainda não participam ativamente das políticas voltadas a eles.
“Queremos que esses jovens se sintam parte do processo, que conheçam as oportunidades e ajudem a construir soluções”, afirmou.
A programação inclui oficinas, barracas temáticas, apresentações culturais e esportivas. Serão discutidos quatro eixos principais: meio ambiente, esporte, assistência social e educação. A partir das 13h, as atividades se voltam às propostas para a construção de planos e leis voltados à juventude.
O evento contará ainda com feiras de serviços, batalhas de rima, hip hop, capoeira, basquete 3×3 e tênis de mesa. O objetivo é unir cultura e lazer ao debate sobre cidadania. Além disso, a Casa do Trabalhador estará presente para recolher currículos e divulgar vagas de jovem aprendiz e primeiro emprego, com apoio de empresas parceiras.
Para Lélis, representante da Educação e colaborador do projeto, o circuito é um espaço para dar voz à juventude.
“Os conselhos municipais ainda são muito esvaziados, e precisamos incentivar o protagonismo. Os jovens devem falar sobre os problemas que enfrentam e propor soluções para transporte, lazer, igualdade e sustentabilidade”, destacou.
O encontro reunirá também representantes de outras nove cidades do Bolsão, ampliando a troca de experiências. Segundo a organização, mesmo quem não fez inscrição prévia poderá participar mediante credenciamento no local.