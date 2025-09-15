Circuito Avança Juventude será realizado nesta terça-feira em Três Lagoas

Três Lagoas será palco, nesta terça-feira (16), da primeira edição local do Circuito Avança Juventude, iniciativa em parceria com o Governo do Estado que busca aproximar os jovens das políticas públicas. O evento acontece a partir das 8h, na escola João Magiano Pinto (Jomap), e deve reunir cerca de 500 participantes.

De acordo com Márcia Donegatti, diretora da Juventude da Sejuvel, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a cidade possui 22.797 jovens entre 15 e 29 anos, mas muitos ainda não participam ativamente das políticas voltadas a eles.

“Queremos que esses jovens se sintam parte do processo, que conheçam as oportunidades e ajudem a construir soluções”, afirmou.

A programação inclui oficinas, barracas temáticas, apresentações culturais e esportivas. Serão discutidos quatro eixos principais: meio ambiente, esporte, assistência social e educação. A partir das 13h, as atividades se voltam às propostas para a construção de planos e leis voltados à juventude.