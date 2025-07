Clínica da Criança ampliou em junho, 118% no número de vagas para terapias

O mês de junho marcou um avanço expressivo na oferta de terapias multiprofissionais destinadas ao público infantil de Três Lagoas. Com a chegada de novos profissionais, a Clínica da Criança registrou um aumento significativo no número de vagas em quatro especialidades, beneficiando dezenas de famílias que aguardavam por atendimento.

A ampliação faz parte de um esforço contínuo da atual gestão para fortalecer a rede de cuidados à infância, conforme o compromisso firmado no plano de governo do prefeito Cassiano Maia, voltado à melhoria da eficiência nos atendimentos a crianças com deficiência e autismo.

O maior crescimento foi registrado na área de terapia ocupacional, que teve um salto de 118% na capacidade de atendimento, passando de 55 vagas, para 120, após a incorporação de duas novas terapeutas à equipe.

Psicologia também recebeu reforço com duas novas profissionais, o que permitiu uma ampliação de 66% na oferta, aumentando de 90 para 150 vagas. Já na área da fisioterapia, houve aumento de 33%, passando de 60 para 90 vagas e para fonoaudiologia, de 78 para 90 atendimentos – aumento de pouco mais de 15% -, graças à rotatividade natural nas filas de espera, com altas terapêuticas e desistências.

Atualmente, a Clínica da Criança mantém atendimentos regulares a cerca de 450 pacientes semanais nas quatro especialidades. A coordenadora da unidade, enfermeira Rafaela Horta, destaca que o funcionamento das filas obedece à dinâmica do tipo de terapia. Em áreas como psicologia, onde os tratamentos são contínuos e podem durar anos, as vagas se renovam com menos frequência.

“Temos crianças que estão em acompanhamento há três anos. Quando um paciente recebe alta, abrimos a vaga. Mas cada novo ingresso é incerto quanto ao tempo de permanência, pois depende da evolução individual de cada caso”, explicou Horta.