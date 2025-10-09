Clínica da Criança realizará evento especial para crianças neurodivergentes neste sábado

A Clínica da Criança, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida as crianças neurodivergentes ou com necessidades especiais, e seus familiares, para participarem de um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças. A atividade será realizada no dia 11 de outubro, às 8h, na própria clínica, localizada na rua Egídio Thomé, s/n, bairro JK.
A iniciativa é uma ação dos servidores da própria unidade, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e proporcionar momentos especiais e inclusivos, por meio de atividades, brincadeiras e roda de conversa.
O evento contará com a palestra “Fortalecimento de Vínculos Familiares e Promoção da Convivência Harmoniosa”, que abordará a importância da participação da família no tratamento da criança. A apresentação será conduzida pela coordenadora Rafaela Aparecida Horta e pela assistente social Tania Aparecida Dobre, ambas servidoras da SMS.
Ao longo da manhã, serão promovidos momentos divertidos e culturais, com pintura artística estimulando a criatividade e a expressão individual por meio das artes favorecendo a socialização e a interação entre os participantes.
Além disso, haverá dinâmicas de psicomotricidade através da dança, com foco na coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal tudo de forma divertida e acessível a todas as crianças presentes.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.