Clínica da Criança realizará evento especial para crianças neurodivergentes neste sábado

A Clínica da Criança, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida as crianças neurodivergentes ou com necessidades especiais, e seus familiares, para participarem de um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças. A atividade será realizada no dia 11 de outubro, às 8h, na própria clínica, localizada na rua Egídio Thomé, s/n, bairro JK.

A iniciativa é uma ação dos servidores da própria unidade, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e proporcionar momentos especiais e inclusivos, por meio de atividades, brincadeiras e roda de conversa.

O evento contará com a palestra “Fortalecimento de Vínculos Familiares e Promoção da Convivência Harmoniosa”, que abordará a importância da participação da família no tratamento da criança. A apresentação será conduzida pela coordenadora Rafaela Aparecida Horta e pela assistente social Tania Aparecida Dobre, ambas servidoras da SMS.