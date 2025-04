Clínica para autistas é tema de debate na Câmara de Vereadores de Três Lagoas

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, durante sessão realizada nesta semana, um projeto que reconhece a Associação dos Autistas do município como entidade de utilidade pública. A decisão representa um avanço significativo para a comunidade autista e ocorre no mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA).

O presidente da Câmara, vereador Antônio Empke Júnior, destacou a relevância do projeto e reforçou o compromisso do Legislativo com a causa. A sessão contou com a presença expressiva da comunidade, demonstrando apoio à iniciativa.

Proposta de centro multidisciplinar

Durante o encontro, também foi debatida a necessidade de um centro multidisciplinar para atender crianças com TEA. O vereador Tonhão ressaltou que a demanda já foi apresentada à administração municipal e que a iniciativa está prevista no plano de governo do prefeito Dr. Cassiano Maia.

A proposta visa oferecer atendimento especializado e mais acessível às crianças autistas, melhorando a qualidade do suporte disponível na cidade. Além disso, a Câmara pretende organizar um evento com especialistas para ampliar a conscientização e a discussão sobre o tema.

Debates sobre a educação municipal