Inauguração

CM Concept ganha um novo espaço em Três Lagoas

Com 420 metros quadrados, o novo salão é considerado o maior da região e foi projetado para oferecer uma experiência completa aos clientes

Pedro Tergolino

O CM Concept já está em funcionamento no centro da cidade, oferecendo uma estrutura ampla e serviços especializados para quem busca cuidar da autoestima e do bem-estar. Foto: Reprodução/TVC HD.
A empresária e profissional da beleza Carina Meneghelli inaugurou, na quinta-feira (15), o novo espaço do CM Concept, no centro de Três Lagoas. O evento reuniu clientes, amigos e familiares para celebrar a realização de um sonho construído ao longo de mais de uma década de dedicação à área da estética.

Com 420 metros quadrados, o novo salão é considerado o maior da região e foi projetado para oferecer uma experiência completa aos clientes, com conforto, modernidade e serviços especializados.

“Hoje é um momento muito emocionante para todos nós. São seis anos de história neste espaço, com muita evolução, realizações e novidades. Estou muito feliz”, afirmou Karina durante a inauguração.

Carina atua no mercado da beleza há mais de 10 anos e se tornou referência em Três Lagoas por elevar a autoestima e transformar vidas por meio do seu trabalho. Para ela, a conquista é resultado de esforço, fé e persistência.

“Tudo isso aqui um dia foi um sonho, e todo sonho pode ser realizado. Eu sou prova viva disso. Foi construído com muito esforço, fé, disciplina e coragem”, declarou.

A empresária também fez questão de destacar a importância da equipe.

“Tenho uma equipe engajada, excepcional. Sem eles eu não estaria aqui. Eles fazem parte dessa conquista”, ressaltou.

Durante o evento, Carina apresentou suas três filhas, Brenda, Beatriz e Maria Luísa, que acompanharam de perto esse momento especial.

“Elas são meus três motivos maravilhosos. Tudo isso também é por elas”, disse.

Ao longo dos anos, Carina se aperfeiçoou, buscou capacitação constante e conquistou cada vez mais espaço no segmento da beleza. A inauguração do novo salão representa a consolidação de uma carreira marcada por trabalho, paixão e empreendedorismo.

“Três Lagoas ganha um espaço maravilhoso, tanto para mulheres quanto para homens. Um salão completo, moderno e pensado com carinho para todos”, destacou.

O CM Concept já está em funcionamento no centro da cidade, oferecendo uma estrutura ampla e serviços especializados para quem busca cuidar da autoestima e do bem-estar.

