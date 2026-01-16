CM Concept ganha um novo espaço em Três Lagoas

A empresária e profissional da beleza Carina Meneghelli inaugurou, na quinta-feira (15), o novo espaço do CM Concept, no centro de Três Lagoas. O evento reuniu clientes, amigos e familiares para celebrar a realização de um sonho construído ao longo de mais de uma década de dedicação à área da estética.

Com 420 metros quadrados, o novo salão é considerado o maior da região e foi projetado para oferecer uma experiência completa aos clientes, com conforto, modernidade e serviços especializados.

“Hoje é um momento muito emocionante para todos nós. São seis anos de história neste espaço, com muita evolução, realizações e novidades. Estou muito feliz”, afirmou Karina durante a inauguração.

Carina atua no mercado da beleza há mais de 10 anos e se tornou referência em Três Lagoas por elevar a autoestima e transformar vidas por meio do seu trabalho. Para ela, a conquista é resultado de esforço, fé e persistência.

“Tudo isso aqui um dia foi um sonho, e todo sonho pode ser realizado. Eu sou prova viva disso. Foi construído com muito esforço, fé, disciplina e coragem”, declarou.

A empresária também fez questão de destacar a importância da equipe.