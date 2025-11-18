Cobertura vacinal da segunda dose contra a dengue segue abaixo da meta em Três Lagoas

Apesar do aumento na aplicação da primeira dose, a adesão à segunda dose do imunizante contra a dengue entre adolescentes de 10 a 14 anos segue como uma grande preocupação em Três Lagoas.

Segundo dados da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), referentes a novembro de 2025, o público-alvo de 9.600 adolescentes demonstrou uma excelente procura pela 1º Dose (D1) da vacina, atingindo uma cobertura de 86,00% (8.256 doses aplicadas), próxima da meta de 90%.

No entanto, o retorno para completar o esquema vacinal com a 2º Dose (D2) permanece muito baixo. Apenas 45,86% do público-alvo retornou para a segunda aplicação (4.403 doses aplicadas).

A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, reforça que a proteção completa só ocorre após a segunda dose. Com a chegada da estação das chuvas, o alerta para o risco real de aumento de casos de dengue se acende, tornando a imunização completa ainda mais vital.