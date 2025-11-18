Veículos de Comunicação
Imunização

Cobertura vacinal da segunda dose contra a dengue segue abaixo da meta em Três Lagoas

A eficácia da vacina contra a dengue, após a segunda dose, é em torno de 80,2%

Redação RCN67

A SMS reforça que todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas seguem oferecendo a vacina contra a dengue para o público de 10 a 14 anos de idade. Foto: Arquivo.

Apesar do aumento na aplicação da primeira dose, a adesão à segunda dose do imunizante contra a dengue entre adolescentes de 10 a 14 anos segue como uma grande preocupação em Três Lagoas.

Segundo dados da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), referentes a novembro de 2025, o público-alvo de 9.600 adolescentes demonstrou uma excelente procura pela 1º Dose (D1) da vacina, atingindo uma cobertura de 86,00% (8.256 doses aplicadas), próxima da meta de 90%.

No entanto, o retorno para completar o esquema vacinal com a 2º Dose (D2) permanece muito baixo. Apenas 45,86% do público-alvo retornou para a segunda aplicação (4.403 doses aplicadas).

A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, reforça que a proteção completa só ocorre após a segunda dose. Com a chegada da estação das chuvas, o alerta para o risco real de aumento de casos de dengue se acende, tornando a imunização completa ainda mais vital.

A eficácia da vacina contra a dengue, após a segunda dose, é em torno de 80,2%. Já para as formas graves da doença e redução da hospitalização, a eficácia gira em torno de 90,4%. Quando o indivíduo recebe apenas uma dose, essa proteção cai para menos da metade, ficando em torno de 40% para não contrair a doença e 45% para evitar internação por complicações. Ou seja, a eficácia é consideravelmente reduzida com apenas uma dose.

O baixo índice de adesão à segunda dose pode estar relacionado a fatores como:
• Esquecimento: O intervalo de três meses entre as doses faz com que muitos pais ou responsáveis se esqueçam de retornar.
• Falsa sensação de segurança: A atenção ao risco da dengue pode diminuir com a sazonalidade, mas a chegada das chuvas exige que o esquema vacinal seja completado imediatamente.
• Medo de possíveis reações adversas: Casos isolados de eventos adversos pós-vacinais que ocorreram no país geram receio em alguns responsáveis.

A SMS reforça que todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas seguem oferecendo a vacina contra a dengue para o público de 10 a 14 anos de idade. A população é orientada a comparecer com o cartão de vacinação e documento de identidade do adolescente para completar o esquema vacinal.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

