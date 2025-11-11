Colégio Anglo comemora 10 anos de história com a 8ª Feira da Liderança em Três Lagoas

O Colégio Anglo de Três Lagoas celebrou uma década de história com a realização da 8ª Feira da Liderança, evento que reuniu alunos, professores, famílias e comunidade em uma grande mostra de aprendizado, criatividade e valores humanos, na noite de sexta-feira (7).

Fundado em 2015, o colégio cresceu junto com a cidade e hoje conta com 530 alunos, em um espaço moderno localizado na rua Egídio Thomé, no bairro Jardim Alvorada. O lema “Aula dada, aula estudada” traduz o compromisso da instituição com a excelência no ensino e a formação integral dos estudantes.

“A feira representa superação, conquista e a realização dos alunos e de todos nós gestores e funcionários. É uma satisfação enorme ver o quanto crescemos nesses 10 anos e imaginar onde podemos chegar nos próximos”, destacou o sócio proprietário do colégio, Carlos Alberto Guimarães Filho.

Criada no segundo ano de funcionamento da escola, a Feira da Liderança nasceu junto com o projeto socioemocional ‘O Líder em Mim’, que busca desenvolver habilidades de liderança, empatia e trabalho em equipe entre os estudantes.

“A escola de hoje não é só conteúdo. Trabalhamos as emoções, a capacidade de agir e o protagonismo dos alunos. O Anglo proporciona isso com ferramentas socioemocionais e a Feira da Liderança é o reflexo disso”, explicou a coordenadora pedagógica, Lília Pinheiro Alves dos Santos.

Em sua 8ª edição, o evento teve como tema central os 10 anos do Colégio Anglo Três Lagoas e apresentou produções que vão da educação infantil ao ensino médio, com destaque para projetos sobre tecnologia, leitura, ciências e convivência social.