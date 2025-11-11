Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Colégio Anglo comemora 10 anos de história com a 8ª Feira da Liderança em Três Lagoas

Com 75 anos de tradição nacional, o sistema de ensino Anglo é reconhecido pela qualidade e inovação

Pedro Tergolino

Mais do que uma exposição de trabalhos, a Feira da Liderança foi um momento de celebração — uma jornada que reafirma o propósito do Anglo de formar cidadãos líderes, criativos e preparados para o futuro. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Colégio Anglo de Três Lagoas celebrou uma década de história com a realização da 8ª Feira da Liderança, evento que reuniu alunos, professores, famílias e comunidade em uma grande mostra de aprendizado, criatividade e valores humanos, na noite de sexta-feira (7).

Fundado em 2015, o colégio cresceu junto com a cidade e hoje conta com 530 alunos, em um espaço moderno localizado na rua Egídio Thomé, no bairro Jardim Alvorada. O lema “Aula dada, aula estudada” traduz o compromisso da instituição com a excelência no ensino e a formação integral dos estudantes.

“A feira representa superação, conquista e a realização dos alunos e de todos nós gestores e funcionários. É uma satisfação enorme ver o quanto crescemos nesses 10 anos e imaginar onde podemos chegar nos próximos”, destacou o sócio proprietário do colégio, Carlos Alberto Guimarães Filho.

Criada no segundo ano de funcionamento da escola, a Feira da Liderança nasceu junto com o projeto socioemocional ‘O Líder em Mim’, que busca desenvolver habilidades de liderança, empatia e trabalho em equipe entre os estudantes.

“A escola de hoje não é só conteúdo. Trabalhamos as emoções, a capacidade de agir e o protagonismo dos alunos. O Anglo proporciona isso com ferramentas socioemocionais e a Feira da Liderança é o reflexo disso”, explicou a coordenadora pedagógica, Lília Pinheiro Alves dos Santos.

Em sua 8ª edição, o evento teve como tema central os 10 anos do Colégio Anglo Três Lagoas e apresentou produções que vão da educação infantil ao ensino médio, com destaque para projetos sobre tecnologia, leitura, ciências e convivência social.

Os alunos mais novos encantaram o público com trabalhos sobre família e sonhos, enquanto os estudantes do fundamental e médio mostraram como o conhecimento pode transformar o futuro.

“Conhecer novos amigos, aprender e se divertir é o que mais gosto aqui”, contou Maria Bin, aluna do Anglo há cinco anos.

Já Letícia Capellari destacou que “as amizades e o carinho dos professores tornam o ambiente especial”.

Com 75 anos de tradição nacional, o sistema de ensino Anglo é reconhecido pela qualidade e inovação. Em Três Lagoas, a instituição mantém esse padrão com base em valores familiares e compromisso educacional.

“Eu venho de uma família de educadores. Meus pais são professores e têm escola até hoje em Penápolis, uma das primeiras franquias do Anglo no país. Essa história faz parte de mim e da nossa missão aqui em Três Lagoas”, contou o também sócio proprietário, Walter Biolcati Neto.

Mais do que uma exposição de trabalhos, a Feira da Liderança foi um momento de celebração — uma jornada que reafirma o propósito do Anglo de formar cidadãos líderes, criativos e preparados para o futuro.

