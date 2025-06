Coleta seletiva é tema da Semana do Meio Ambiente

Você sabe diferenciar o que é lixo e o que é resíduo? Essa foi a pergunta feita aos funcionários do Senac de Três Lagoas durante uma ação de conscientização ambiental, conduzida por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). A iniciativa faz parte do cronograma da Semana do Meio Ambiente.

O gerente do Senac, Ivan Murgi, enfatizou a importância da ação para ampliar o conhecimento sobre reciclagem doméstica. Ele revelou que já aplica práticas sustentáveis em casa:

“O mundo hoje está repleto de muitos lixos que a gente descarta. Existem ações que a gente recolhe o lixo em casa para o descarte correto. Diminui a quantidade, eu faço isso na minha casa, eu já tenho em torno de 70% do lixo que eu gero, é reciclável, a gente entrega toda sexta-feira, o lixo passa e pega”.

Durante a atividade, a equipe de educação ambiental da Semea explicou a diferença entre lixo e resíduo, o que pode ser reciclado e o que é considerado rejeito. Outros tópicos abordados incluíram reciclagem e processos de compostagem caseira.

O técnico administrativo da equipe de educação ambiental da Semea, Luiz Eduardo Silva, destacou que esta foi a primeira dinâmica realizada com uma equipe técnica específica. Ele ressaltou a adaptabilidade da linguagem para diferentes públicos, pois o conhecimento sobre resíduos é universal.