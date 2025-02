Coleta Seletiva em Três Lagoas anuncia mudanças temporárias

A coleta seletiva de lixo em Três Lagoas passou por uma mudança temporária na cor dos sacos distribuídos à população, o que gerou certa confusão entre os moradores. Antes, os sacos utilizados eram verdes, mas agora estão sendo entregues na cor azul. No entanto, segundo a diretora do Meio Ambiente, Maía Costa, o essencial é que os materiais recicláveis continuem sendo separados corretamente, independentemente da cor do saco.

A coleta seletiva ocorre de segunda a sábado, de forma setorizada, abrangendo todos os bairros do município. A adesão da população ainda é baixa, atingindo cerca de 3% da geração total de resíduos. Enquanto a coleta convencional de lixo orgânico recolhe de 120 a 130 toneladas diárias, os recicláveis somam apenas 80 a 90 toneladas por mês.