Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na BR-262

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no início da manhã desta segunda-feira (16) mobilizou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na avenida Sobral (BR-262), no bairro Vila dos Ferroviários, na saída para Campo Grande, região sul de Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela avenida Sobral (BR-262), vindo de Campo Grande (MS) em direção a Três Lagoas (MS), enquanto o carro envolvido no acidente seguia no sentido oposto (SP–MS). Ao se aproximar do cruzamento da avenida Sobral com a rua Nossa Senhora Aparecida, o motorista de um veículo BMW realizou uma conversão à esquerda, cortando a frente do motociclista, que colidiu na traseira do automóvel e acabou caindo.