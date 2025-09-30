Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Santo André

Motorista disse que ponto cego teria o atrapalhado na visualização da moto

Alfredo Neto

Vítima sofreu apenas escoriações, mas sol e asfalto quente castigou vítima até o socorro chegar. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Vítima sofreu apenas escoriações, mas sol e asfalto quente castigou vítima até o socorro chegar. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Uma jovem de 21 anos, que pilotava uma motocicleta Honda Pop, ficou ferida após se envolver em um acidente na avenida Filinto Müller, em Três Lagoas. O caso ocorreu quando ela seguia no sentido do shopping e foi atingida por um veículo Volkswagen Fox.

De acordo com as informações apuradas, o motorista do carro tentava atravessar a avenida e não percebeu a aproximação da motocicleta. A principal causa teria sido o ponto cego formado pela coluna de sustentação do para-brisa do automóvel, que dificultou a visão do condutor.

Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações. Apesar dos ferimentos, ela permaneceu consciente e orientada durante o atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, realizaram os primeiros socorros no local e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas.

