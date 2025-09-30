Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Santo André

Uma jovem de 21 anos, que pilotava uma motocicleta Honda Pop, ficou ferida após se envolver em um acidente na avenida Filinto Müller, em Três Lagoas. O caso ocorreu quando ela seguia no sentido do shopping e foi atingida por um veículo Volkswagen Fox.

De acordo com as informações apuradas, o motorista do carro tentava atravessar a avenida e não percebeu a aproximação da motocicleta. A principal causa teria sido o ponto cego formado pela coluna de sustentação do para-brisa do automóvel, que dificultou a visão do condutor.