Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida na rua Urias Ribeiro

Uma motociclista ficou levemente ferida após uma colisão com um carro, no cruzamento das ruas Urias Ribeiro e Trajano dos Santos, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (9).

Segundo informações repassadas no local, a motociclista conduzia uma Honda Biz pela rua Urias Ribeiro quando foi atingida na traseira por um Fiat Uno. O condutor do automóvel afirmou que ambos seguiam no mesmo sentido e que a motociclista parou repentinamente no cruzamento, o que teria provocado a batida.