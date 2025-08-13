Colisão entre carro e ônibus escolar deixa duas mulheres feridas em Castilho

Um acidente na rodovia Gerson de Oliveira (SP-595), conhecida como rodovia dos Barrageiros, deixou duas mulheres feridas na noite de terça-feira (12), em Castilho. Elas estavam em um carro que foi atingido por um ônibus com estudantes.
De acordo com a Brigada de Castilho, a motorista do carro tentava atravessar a pista quando foi atingida na lateral pelo ônibus, que seguia na direção de Ilha Solteira. No veículo também estavam uma passageira grávida de cinco meses e um bebê de dois anos. A criança não se feriu.
A motorista teve suspeita de fratura na perna e a passageira sofreu ferimentos no rosto. As duas foram levadas para o Hospital José Fortuna, em Castilho. Nenhum dos estudantes que estavam no ônibus ficou ferido.
A rodovia chegou a ser interditada temporariamente para o atendimento da ocorrência, mas foi liberada em seguida.