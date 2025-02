Colisão entre moto e carro mobiliza Polícia Militar no Centro de Três Lagoas

Um acidente entre uma motocicleta e um SUV foi registrado na quarta-feira (26) na avenida Filinto Muller, no centro de Três Lagoas. O Pelotão de Trânsito (Peltran) da Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Segundo a PM, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, do bairro para o centro. O motorista de um Renault Duster fez uma conversão à esquerda para estacionar no canteiro central da via, próximo a um supermercado, sem perceber a motocicleta ao lado, devido ao ‘ponto cego’ do retrovisor. O motociclista não conseguiu frear a tempo e colidiu contra a lateral do carro.