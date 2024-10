Colisão entre moto e pick-up deixa mulher ferida no Centro de Três Lagoas

Uma mulher, de 33 anos, que pilotava uma motocicleta, ficou gravemente ferida ao ser atropelada por uma pick-up, na noite de quinta-feira (24), em Três Lagoas. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini com a rua Generoso Siqueira, na área Central da cidade.

A motorista do carro, uma mulher de 56 anos, informou que estava trafegando pela avenida, no sentido bairro-Centro, quando fez uma conversão na rua Generoso Siqueira e colidiu com a moto.