Colisão entre motocicleta e bicicleta elétrica deixa três feridos em Três Lagoas

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista trafegava pela via quando colidiu com a bicicleta elétrica, conduzida por uma mulher, que estaria transportando o filho na garupa. O impacto causou ferimentos na cabeça do menor, que foi socorrido com suspeita de lesão craniana. A mulher sofreu escoriações leves e o motociclista apresentava suspeita de fratura na perna esquerda.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento, o trânsito no local ficou parcialmente interditado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), que investigará as circunstâncias do acidente.