Colisão frontal entre carro e moto deixa pessoa ferida no bairro Jardim Morumbi

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7h20 para atender a ocorrência na rua Carlos Correa Guimarães, nas proximidades de um estabelecimento comercial. No local, o condutor do automóvel relatou que trafegava no sentido oeste/leste quando uma motoneta, ao tentar ultrapassar um caminhão, saiu repentinamente de trás do veículo de carga e colidiu frontalmente com seu carro.

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de quarta-feira (23), no bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas. A colisão frontal envolveu um carro e uma motoneta, resultando em uma pessoa ferida.

Com o impacto, o condutor da motoneta sofreu ferimentos e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), queixando-se de dores na perna esquerda. Devido ao seu estado, não foi possível colher seu depoimento no momento.

Imagens de uma câmera de segurança de um comércio nas imediações registraram a dinâmica do acidente e confirmaram a versão apresentada pelo motorista do carro. A Polícia Militar elaborou o Registro de Ocorrência de Sinistro de Trânsito (ROST), que foi encaminhado para as providências legais cabíveis.