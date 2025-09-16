Colisões com postes aumentam 4% em Três Lagoas e deixam mais de 2 mil clientes sem energia

Entre janeiro e agosto de 2025, a Neoenergia Elektro registrou 24 ocorrências de colisões de veículos com postes em Três Lagoas. O número representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado e afetou diretamente o fornecimento de energia para mais de 2 mil clientes.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro, Guilherme Mafra, além do impacto no abastecimento de energia, essas colisões oferecem alto risco de acidentes fatais.

“Mais do que o impacto no fornecimento de energia, esses acidentes representam um risco direto à vida das pessoas envolvidas e das que circulam pelo local. É fundamental reforçar o respeito às leis de trânsito como medidas essenciais para reduzir esse tipo de ocorrência”.

O alerta ganhou força após o caso registrado no domingo (7), em Belo Horizonte (MG), quando uma jovem de 22 anos morreu ao sair do carro que havia colidido com um poste. Ela sofreu uma descarga elétrica provocada por fios soltos.

Orientações de segurança em caso de colisão com poste