Rede Municipal de Ensino promove Colônia de Férias até 30 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, está ofertando no período de 12/01 a 30/01/2026 Colônia de Férias a crianças de 0 a 3 anos, estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino em turmas de tempo integral nos Centros de Educação Infantil.

As inscrições ocorreram de 09 a 12 de dezembro de 2025, com ampla divulgação por parte dos CEIs diretamente aos pais e responsáveis, apresentando as orientações para efetivação da inscrição nas Unidades Polo, da Colônia.

A Colônia de Férias em 2026, está sendo ofertada nos Centros de Educação Infantil: Professora Andreia Martinez Tabanez, Jací Cambuí Ferreira, Profª Elizia Oliveira dos Santos, Nilza Tebet Thomé, Mais Parque e Profª Ednéia Borges, que será do período de 12/01/2026 até 30/01/2026.