Início Três Lagoas JPNews

Esgoto

Com 99% de cobertura, Três Lagoas é referência em saneamento básico

Investimento garantirá mais eficiência à Estação Souza Dias e ampliará a capacidade de atendimento da rede

Ana Cristina Santos

Atualmente, segundo a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o município possui 99% de cobertura de rede de esgoto, consolidando-se entre as cidades com os melhores índices de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Foto: Arquivo.
A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) abriu licitação para a ampliação do sistema de esgoto em Três Lagoas. O aviso de abertura foi publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União. O investimento, oriundo do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, está estimado em R$ 10,3 milhões e prevê a construção de elevatórias de esgoto e a complementação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Souza Dias.


Atualmente, segundo a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o município possui 99% de cobertura de rede de esgoto, consolidando-se entre as cidades com os melhores índices de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Na prática, Três Lagoas já atingiu a universalização dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água, conforme os parâmetros do novo marco legal do saneamento.


De acordo com a Sanesul, o sistema de esgotamento sanitário recebeu nos últimos anos investimentos contínuos, o que possibilitou a ampliação da rede e o atendimento de praticamente toda a área urbana. O município conta hoje com 63.792 ligações de água e apresenta poucas regiões ainda sem cobertura total de rede.

As obras da ETE Souza Dias estão em fase final, com mais de 80% de execução. A ampliação prevista na nova licitação vai garantir o aumento da capacidade operacional do sistema e reforçar a estrutura para acompanhar o crescimento populacional e industrial de Três Lagoas, que tem 147 mil habitantes.


Segundo o gerente regional da Sanesul, Adilon Bahia, o município está preparado para o futuro. “Três Lagoas já alcançou a universalização e possui um sistema de abastecimento de água que garante o atendimento da demanda pelos próximos 20 anos, mesmo com as projeções de expansão econômica e urbana”, afirmou.


O gerente reforça que o esgoto coletado na cidade passa por tratamento antes de ser lançado no rio, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população

