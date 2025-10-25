Com 99% de cobertura, Três Lagoas é referência em saneamento básico

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) abriu licitação para a ampliação do sistema de esgoto em Três Lagoas. O aviso de abertura foi publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União. O investimento, oriundo do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, está estimado em R$ 10,3 milhões e prevê a construção de elevatórias de esgoto e a complementação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Souza Dias.



Atualmente, segundo a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o município possui 99% de cobertura de rede de esgoto, consolidando-se entre as cidades com os melhores índices de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Na prática, Três Lagoas já atingiu a universalização dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água, conforme os parâmetros do novo marco legal do saneamento.



De acordo com a Sanesul, o sistema de esgotamento sanitário recebeu nos últimos anos investimentos contínuos, o que possibilitou a ampliação da rede e o atendimento de praticamente toda a área urbana. O município conta hoje com 63.792 ligações de água e apresenta poucas regiões ainda sem cobertura total de rede.