Com ajuda de vizinha, criança de 2 anos é salva após engasgar no bairro Jardim dos Ipês

Desesperada ao perceber que a criança não conseguia respirar, a avó correu com ela nos braços pelas ruas do bairro, gritando por socorro. Uma vizinha prontamente atendeu ao pedido e levou as duas em seu carro, seguindo em direção ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Uma criança de dois anos foi socorrida no final da tarde de quarta-feira (25), após se engasgar enquanto estava sob os cuidados da avó, no bairro Jardim dos Ipês, na região Leste de Três Lagoas.

Durante o trajeto, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente mobilizou uma equipe para encontrar o veículo. A interceptação aconteceu na Avenida Advogado Rosário Congro, nas proximidades do cruzamento com a rua Etelvino Custódio de Queiroz, no bairro Jardim Primaveril.

No local, os socorristas do Samu realizaram a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias aéreas da criança, que voltou a respirar espontaneamente. Após estabilização, a equipe médica encaminhou a criança e sua avó para o Hospital Regional, onde a pequena paciente recebeu os cuidados médicos necessários.