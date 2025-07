Motociclista com CNH suspensa empina moto e atinge viatura da PM em Três Lagoas

O impacto jogou o casal ao chão. Ambos sofreram escoriações, ele nos joelhos, cotovelos e pés, e ela, na mão esquerda e pernas. A jovem foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Apesar dos ferimentos, segundo o registro policial, a moça preferiu não representar criminalmente contra o condutor, que, além da imprudência, estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa desde 17 de junho, com validade até 16 de agosto de 2025.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o espetáculo acrobático foi interrompido de forma abrupta quando C. E. M. de S. perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com uma viatura da Rádio Patrulha que fazia rondas na região. Detalhe: o piloto realizava a manobra perigosa conhecida como “grau”, ou seja, conduzia o veículo sobre apenas uma roda, e com pouca visibilidade.

Um motociclista de 22 anos protagonizou uma cena digna de uma comédia urbana na noite de terça-feira (29), no bairro Guanabara, extremo sul de Três Lagoas. O jovem, identificado como C. E. M. de S., tentou exibir suas “habilidades radicais” ao empinar a moto em plena via pública, em uma tentativa frustrada de impressionar a namorada de 18 anos, que estava na garupa.

Mas os problemas do “piloto radical” não pararam por aí. A motocicleta Honda CG 160 Start preta, usada na manobra irregular, apresentava diversas inconformidades com as leis de trânsito: escapamento adulterado, sistema de iluminação modificado e descarga livre, gerando poluição sonora. O veículo foi removido ao pátio do Detran-MS.

C. E. M. de S. foi autuado por conduzir veículo com habilitação suspensa, praticar manobra perigosa em via pública, dano ao patrimônio público, já que danificou o farol e o para-choque da viatura da PM, além de infrações ambientais. Tanto ele quanto a passageira foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi formalmente registrado.