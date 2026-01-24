Com eleições no radar, políticos “redescobrem” Três Lagoas

Indefinição
Com o calendário eleitoral de 2026 se aproximando e pré-candidaturas já sendo colocadas à mesa, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ainda mantém em aberto o próprio futuro político. Nos bastidores, circulam hipóteses que vão desde uma disputa ao Senado, por MS ou por SP, até uma possível entrada na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, cenário que colocaria a ministra frente a frente com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A indefinição prolonga a espera dentro do MDB.
Movimento
A corrida eleitoral deste ano já começou nos bastidores e é sentida, com clareza, em Três Lagoas. Figuras políticas que há anos não passavam pela cidade voltaram a aparecer, enquanto nomes que nunca haviam colocado os pés por aqui agora fazem questão de incluir o município na agenda. Visitas, encontros, fotos e discursos se multiplicam. O motivo é um só: ganhar votos. Nos próximos meses, a tendência é que esse vaivém se intensifique, transformando Três Lagoas em parada obrigatória no mapa eleitoral.