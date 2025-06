Com indenizações pagas, produtores rurais começam a deixar lotes no Cinturão Verde

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas já começaram a transformar a realidade de quem vive há anos no Cinturão Verde, região que abriga pequenos produtores. Ao todo, 17 lotes estão sendo desapropriados para dar lugar à nova rota de acesso à rodovia — que tem como objetivo retirar o tráfego pesado de caminhões da avenida Ranulfo Marques Leal, uma das principais vias urbanas da cidade.

A boa notícia é que as indenizações começaram a ser pagas. A notícia, no entanto, é recebida com pesar por moradores como a dona Magna Aparecida, que vive há mais de duas décadas na região e agora se vê obrigada a deixar o terceiro lote onde recomeçou a vida. “Foi dado um prazo de 60 dias para a gente desocupar a área. Eles falaram que tem até 30 dias para o dinheiro cair na conta. Mas a gente só sai quando estiver tudo certo. Como que a gente vai sair de um lugar sem ter para onde ir, onde colocar nossas coisas?”, questiona.

Com 12 anos só no atual lote e 22 no total dentro do Cinturão Verde, Magna conta que a perda vai além do espaço físico. “Aqui a gente tinha paz, criei meus bichos, plantei cada árvore que agora vai ser derrubada. Tudo o que está aí fomos nós que fizemos. Formei dois lotes do zero. É uma tristeza.”