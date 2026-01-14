Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Candidatos

Com vagas em Três Lagoas e mais três municípios, Suzano abre novos processos seletivos em MS

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio da plataforma de oportunidades da empresa

Redação RCN67

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Foto: Arquivo.
Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Foto: Arquivo.

A Suzano está com 10 processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender às suas operações em Água Clara, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Em Água Clara, está disponível uma vaga para o cargo de Mecânico(a) I. Em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas podem concorrer aos processos seletivos para Retificador(a) de Corrente, Motorista Lavador, Comboísta, Analista de Facilities Pleno, Técnico(a) de Manutenção Mecânica II e Operador(a) de Máquinas Florestais. Para Três Lagoas, há uma vaga para Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD. Já em Campo Grande, há uma vaga para Supervisor(a) de Logística I.

Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Água Clara

Mecânico(a) I – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Mecânico(a) I

Ribas do Rio Pardo

Técnico(a) de Manutenção Mecânica II – inscrições até 14/01/2026: Página da vaga | Técnico(a) de Manutenção Mecânica II

Retificador(a) de Corrente – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Retificador(a) de Corrente

Motorista Lavador – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Motorista Lavador

Operador(a) de Máquinas Florestais – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais

Notícias Relacionadas

Comboísta – inscrições até 17/01/2026: Página da vaga | Comboísta

Operador(a) de Máquinas Florestais – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais

Analista de Facilities PL – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Analista de Facilities PL

Três Lagoas

Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD – inscrições até 31/01/2026: Página da vaga | Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD

Campo Grande

Supervisor(a) de Logística I – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Supervisor(a) de Logística I

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

*Informações da Suzano MS.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos