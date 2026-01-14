Com vagas em Três Lagoas e mais três municípios, Suzano abre novos processos seletivos em MS

A Suzano está com 10 processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender às suas operações em Água Clara, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Em Água Clara, está disponível uma vaga para o cargo de Mecânico(a) I. Em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas podem concorrer aos processos seletivos para Retificador(a) de Corrente, Motorista Lavador, Comboísta, Analista de Facilities Pleno, Técnico(a) de Manutenção Mecânica II e Operador(a) de Máquinas Florestais. Para Três Lagoas, há uma vaga para Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD. Já em Campo Grande, há uma vaga para Supervisor(a) de Logística I.

Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Água Clara

Mecânico(a) I – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Mecânico(a) I

Ribas do Rio Pardo

Técnico(a) de Manutenção Mecânica II – inscrições até 14/01/2026: Página da vaga | Técnico(a) de Manutenção Mecânica II

Retificador(a) de Corrente – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Retificador(a) de Corrente

Motorista Lavador – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Motorista Lavador

Operador(a) de Máquinas Florestais – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais