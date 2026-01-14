Com vagas em Três Lagoas e mais três municípios, Suzano abre novos processos seletivos em MS

A Suzano está com 10 processos seletivos abertos em diferentes áreas para atender às suas operações em Água Clara, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.
Em Água Clara, está disponível uma vaga para o cargo de Mecânico(a) I. Em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas podem concorrer aos processos seletivos para Retificador(a) de Corrente, Motorista Lavador, Comboísta, Analista de Facilities Pleno, Técnico(a) de Manutenção Mecânica II e Operador(a) de Máquinas Florestais. Para Três Lagoas, há uma vaga para Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD. Já em Campo Grande, há uma vaga para Supervisor(a) de Logística I.
Segue a lista completa dos processos seletivos da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições. Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.
Água Clara
Mecânico(a) I – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Mecânico(a) I
Ribas do Rio Pardo
Técnico(a) de Manutenção Mecânica II – inscrições até 14/01/2026: Página da vaga | Técnico(a) de Manutenção Mecânica II
Retificador(a) de Corrente – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Retificador(a) de Corrente
Motorista Lavador – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Motorista Lavador
Operador(a) de Máquinas Florestais – inscrições até 16/01/2026: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais
Comboísta – inscrições até 17/01/2026: Página da vaga | Comboísta
Operador(a) de Máquinas Florestais – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais
Analista de Facilities PL – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Analista de Facilities PL
Três Lagoas
Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD – inscrições até 31/01/2026: Página da vaga | Motorista de Logística Florestal – Exclusiva PCD
Campo Grande
Supervisor(a) de Logística I – inscrições até 18/01/2026: Página da vaga | Supervisor(a) de Logística I
Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.
*Informações da Suzano MS.