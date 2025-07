Comandante da PM de Três Lagoas faz balanço sobre ocorrências no primeiro semestre de 2025

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Major Ronaldo Moreira, concedeu entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, e fez um balanço das ações do primeiro semestre de 2024. Segundo ele, o município registrou queda significativa nos índices de criminalidade, com destaque para a redução de 15,25% nos furtos, 4,4% nos roubos e 62,5% nos homicídios em comparação com o mesmo período de 2023.

Foram realizadas 246 operações policiais apenas no primeiro semestre, contra 220 em todo o ano anterior. O comandante atribui os resultados positivos ao trabalho conjunto entre as forças de segurança, com destaque para o combate ao tráfico de drogas — foco de 50 ocorrências em flagrante e 75 mandados de prisão cumpridos.

“Grande parte da violência urbana está ligada ao tráfico. Quando combatemos esse crime, conseguimos impactar diretamente outros índices, como furtos e homicídios”, afirmou.

Entre os principais crimes registrados, o furto ainda lidera as ocorrências. No entanto, Três Lagoas atingiu o menor índice desde 2008. A Polícia Militar mapeou os pontos mais críticos da cidade e atua com base em inteligência e monitoramento constante. O comandante reforçou a importância de a população registrar boletins de ocorrência, mesmo em casos considerados menores, como furtos de fios ou objetos em imóveis desocupados.