Comandante da PMA de Três Lagoas destaca reforço de operações em rios da região

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas realizou uma das maiores apreensões de pescado dos últimos anos durante uma megaoperação de combate à pesca predatória na região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A ação resultou na apreensão de mais de 300 quilos de peixes, aplicação de cerca de R$ 35 mil em multas e na prisão de cinco pessoas em flagrante.

A operação foi conduzida de forma integrada pela PMA, Polícia Militar e Polícia Civil, durante o período da Piracema, quando a pesca é proibida em rios estaduais.

O comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, tenente Lauro Santanna, explicou que as investigações começaram após denúncias de que pescadores estariam descendo o Rio Verde durante a madrugada, utilizando arpões para capturar os peixes.

“Recebemos informações de que indivíduos estavam realizando pesca ilegal à noite. Com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, montamos uma operação conjunta e conseguimos localizar os suspeitos e apreender uma grande quantidade de pescado”, afirmou.

Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante, e uma sexta segue sendo investigada. Segundo o tenente, há indícios de que um rancho e uma propriedade rural eram utilizados como ponto de apoio para armazenar o pescado ilegal.

“No dia da operação, eles vieram direto para os veículos onde estavam estacionados. Em diligências na propriedade próxima, encontramos pequena quantidade de peixe irregular e armas, o que segue sob investigação”, explicou.

De acordo com o comandante da PMA, a principal motivação da pesca predatória durante a Piracema é o comércio ilegal de peixes.