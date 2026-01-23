Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Meio Ambiente

Comandante da PMA de Três Lagoas destaca reforço de operações em rios da região

Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante, e uma sexta segue sendo investigada

Pedro Tergolino

O tenente reforçou que, em rios estaduais, como o Rio Verde e o Rio Sucuriú, qualquer tipo de pesca é proibido, inclusive de barranco. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas realizou uma das maiores apreensões de pescado dos últimos anos durante uma megaoperação de combate à pesca predatória na região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A ação resultou na apreensão de mais de 300 quilos de peixes, aplicação de cerca de R$ 35 mil em multas e na prisão de cinco pessoas em flagrante.

A operação foi conduzida de forma integrada pela PMA, Polícia Militar e Polícia Civil, durante o período da Piracema, quando a pesca é proibida em rios estaduais.

O comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, tenente Lauro Santanna, explicou que as investigações começaram após denúncias de que pescadores estariam descendo o Rio Verde durante a madrugada, utilizando arpões para capturar os peixes.

“Recebemos informações de que indivíduos estavam realizando pesca ilegal à noite. Com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, montamos uma operação conjunta e conseguimos localizar os suspeitos e apreender uma grande quantidade de pescado”, afirmou.

Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante, e uma sexta segue sendo investigada. Segundo o tenente, há indícios de que um rancho e uma propriedade rural eram utilizados como ponto de apoio para armazenar o pescado ilegal.

“No dia da operação, eles vieram direto para os veículos onde estavam estacionados. Em diligências na propriedade próxima, encontramos pequena quantidade de peixe irregular e armas, o que segue sob investigação”, explicou.

De acordo com o comandante da PMA, a principal motivação da pesca predatória durante a Piracema é o comércio ilegal de peixes.

“Se não houvesse quem comprasse, não existiria quem se arriscasse a pescar nesse período. O aumento do valor do peixe durante a Piracema acaba incentivando esse tipo de crime”, destacou.

Todo o pescado apreendido foi doado a instituições filantrópicas, conforme determina a legislação ambiental.

A Piracema termina no dia 28 de fevereiro, e até essa data a fiscalização segue intensificada. O tenente reforçou que, em rios estaduais, como o Rio Verde e o Rio Sucuriú, qualquer tipo de pesca é proibido, inclusive de barranco.

No Rio Paraná, que é de jurisdição federal, a pesca amadora é permitida apenas com vara simples ou molinete, e somente para espécies exóticas, como tilápia, tucunaré e curvina.

“Muitas pessoas confundem. A autorização vale apenas para a calha do Rio Paraná. Braços e rios estaduais continuam proibidos”, alertou.

A PMA reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1360.

É possível enviar mensagens, fotos e vídeos, de forma anônima.

“O trabalho da PMA vai além da fiscalização. Atuamos também com educação ambiental e resgate de animais silvestres. A conscientização da população tem ajudado a tornar a Piracema mais tranquila nos últimos anos”, concluiu o comandante.

