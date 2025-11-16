Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Levantamento

Combustíveis têm variação de até R$ 0,95 na gasolina e R$0, 82 no etanol em Três Lagoas

Levantamento do PROCON revela grandes diferenças nos preços de combustíveis e reforça necessidade de comparação antes do abastecimento

Ana Cristina Santos

Gasolina comum apresentou a maior amplitude entre os combustíveis analisados
Gasolina comum apresentou a maior amplitude entre os combustíveis analisados

Pesquisa de preços divulgada pelo PROCON de Três Lagoas, referente ao dia 13 de novembro, revelou ampla oscilação nos valores dos combustíveis comercializados no município. O levantamento, realizado em 26 estabelecimentos distribuídos por diversas regiões, mostra diferenças significativas que impactam diretamente o custo do abastecimento.

A gasolina comum apresentou a maior amplitude entre os combustíveis analisados, variando de R$ 5,89 a R$ 6,48, diferença de R$ 0,59 por litro. No caso da gasolina aditivada, os preços oscilaram entre R$ 6,23 e R$ 6,69.

O etanol registrou uma das maiores distâncias percentuais entre menor e maior valor. O litro foi encontrado de R$ 3,87 a R$ 4,69, variação de R$ 0,82, o que representa diferença superior a 21%. O levantamento indica que o produto segue competitivo em alguns pontos, especialmente quando comparado ao preço médio da gasolina, mas perde vantagem em locais onde o custo se aproxima do teto da pesquisa.

O diesel comum teve cotação entre R$ 5,67 e R$ 6,48. Já o diesel S-10 apresentou valores de R$ 5,74 a R$ 6,69, refletindo disparidade de R$ 0,95 por litro. A amplitude indica pressão maior sobre setores que dependem diretamente do insumo, como transporte e logística.

Segundo o PROCON, o objetivo da coleta é fomentar ambiente competitivo e oferecer transparência ao mercado, permitindo que consumidores busquem condições mais vantajosas. A oscilação entre os valores, observada em todos os tipos de combustíveis, reforça a importância de comparar preços antes do abastecimento.

