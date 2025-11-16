Combustíveis têm variação de até R$ 0,95 na gasolina e R$0, 82 no etanol em Três Lagoas

Pesquisa de preços divulgada pelo PROCON de Três Lagoas, referente ao dia 13 de novembro, revelou ampla oscilação nos valores dos combustíveis comercializados no município. O levantamento, realizado em 26 estabelecimentos distribuídos por diversas regiões, mostra diferenças significativas que impactam diretamente o custo do abastecimento.

A gasolina comum apresentou a maior amplitude entre os combustíveis analisados, variando de R$ 5,89 a R$ 6,48, diferença de R$ 0,59 por litro. No caso da gasolina aditivada, os preços oscilaram entre R$ 6,23 e R$ 6,69.

O etanol registrou uma das maiores distâncias percentuais entre menor e maior valor. O litro foi encontrado de R$ 3,87 a R$ 4,69, variação de R$ 0,82, o que representa diferença superior a 21%. O levantamento indica que o produto segue competitivo em alguns pontos, especialmente quando comparado ao preço médio da gasolina, mas perde vantagem em locais onde o custo se aproxima do teto da pesquisa.