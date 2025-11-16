Combustíveis têm variação de até R$ 0,95 na gasolina e R$0, 82 no etanol em Três Lagoas

Pesquisa de preços divulgada pelo PROCON de Três Lagoas, referente ao dia 13 de novembro, revelou ampla oscilação nos valores dos combustíveis comercializados no município. O levantamento, realizado em 26 estabelecimentos distribuídos por diversas regiões, mostra diferenças significativas que impactam diretamente o custo do abastecimento.
A gasolina comum apresentou a maior amplitude entre os combustíveis analisados, variando de R$ 5,89 a R$ 6,48, diferença de R$ 0,59 por litro. No caso da gasolina aditivada, os preços oscilaram entre R$ 6,23 e R$ 6,69.
O etanol registrou uma das maiores distâncias percentuais entre menor e maior valor. O litro foi encontrado de R$ 3,87 a R$ 4,69, variação de R$ 0,82, o que representa diferença superior a 21%. O levantamento indica que o produto segue competitivo em alguns pontos, especialmente quando comparado ao preço médio da gasolina, mas perde vantagem em locais onde o custo se aproxima do teto da pesquisa.
O diesel comum teve cotação entre R$ 5,67 e R$ 6,48. Já o diesel S-10 apresentou valores de R$ 5,74 a R$ 6,69, refletindo disparidade de R$ 0,95 por litro. A amplitude indica pressão maior sobre setores que dependem diretamente do insumo, como transporte e logística.
Segundo o PROCON, o objetivo da coleta é fomentar ambiente competitivo e oferecer transparência ao mercado, permitindo que consumidores busquem condições mais vantajosas. A oscilação entre os valores, observada em todos os tipos de combustíveis, reforça a importância de comparar preços antes do abastecimento.