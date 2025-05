Começa nesta quarta-feira a campanha Maio Amarelo 2025 em Três Lagoas

Na noite desta quarta-feira (7), a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com diversas empresas, realiza a cerimônia simbólica de abertura da Campanha Maio Amarelo. O evento acontece na Feira Central a partir das 19h, e contará com a presença de autoridades, empresas parceiras e grupos da sociedade civil engajados na causa da segurança no trânsito.

A cerimônia contará com a participação de instituições e grupos como a Piracicabana, Moto Clube Lokas, Cooper 3, Vix Logística, Califórnia Transportes, Insanos Moto Clube, Sest Senat e JSL.

AÇÕES EDUCATIVAS DURANTE TODO O MÊS DE MAIO