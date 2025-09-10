Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025 começa na quinta-feira

Inicia nesta quinta-feira (11), o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A competição promete agitar os gramados da cidade com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos.
A primeira partida da competição será marcada às 18h30, com o confronto entre Amigos do Tiziu e Mais Tintas. Em seguida às 19h30, OT Marrucos enfrentará a Unopar, no Estádio Benedito Soares da Mota, conhecido como “Madrugadão”.
No Grupo 1, as equipes são: Mais Tintas, AE Cavaquinho FC/AABB, Associação Baianos Três-Lagoenses (ABTL) e Amigos do Tiziu. Já no Grupo 2, estão OT Marrucos, Unopar, Vidraçaria Marrom e Real Matismo.
DIVISÃO DE CHAVES E SISTEMA DE DISPUTA
Na primeira fase, as equipes de cada chave jogarão entre si em turno único, seguindo a sequência: Rodada 1 – 1×2 / 3×4; Rodada 2 – 4×1 / 3×2; Rodada 3 – 2×4 / 1×3. As três melhores colocadas de cada chave se classificarão, com as líderes indo direto para as semifinais.
Após essa fase, o torneio se torna eliminatório:
SEGUNDA FASE: 2º colocado da chave A x 3º colocado da chave B (jogo 13) e 2º colocado da chave B x 3º colocado da chave A (jogo 14).
SEMIFINAIS: Vencedor do jogo 13 x 1º colocado da chave A (SF1) e Vencedor do jogo 14 x 1º colocado da chave B (SF2).
FINAIS: Perdedor de SF1 x Perdedor de SF2 (disputa de 3º lugar) e Vencedor de SF1 x Vencedor de SF2 (disputa de 1º lugar).