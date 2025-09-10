Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Melhor idade

Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025 começa na quinta-feira

A competição promete agitar os gramados da cidade com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos

Redação RCN67

A primeira partida da competição será marcada às 18h30, com o confronto entre Amigos do Tiziu e Mais Tintas. Foto: Divulgação.
A primeira partida da competição será marcada às 18h30, com o confronto entre Amigos do Tiziu e Mais Tintas. Foto: Divulgação.

Inicia nesta quinta-feira (11), o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A competição promete agitar os gramados da cidade com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos. 

A primeira partida da competição será marcada às 18h30, com o confronto entre Amigos do Tiziu e Mais Tintas. Em seguida às 19h30, OT Marrucos enfrentará a Unopar, no Estádio Benedito Soares da Mota, conhecido como “Madrugadão”.

No Grupo 1, as equipes são: Mais Tintas, AE Cavaquinho FC/AABB, Associação Baianos Três-Lagoenses (ABTL) e Amigos do Tiziu. Já no Grupo 2, estão OT Marrucos, Unopar, Vidraçaria Marrom e Real Matismo.

DIVISÃO DE CHAVES E SISTEMA DE DISPUTA 

Na primeira fase, as equipes de cada chave jogarão entre si em turno único, seguindo a sequência: Rodada 1 – 1×2 / 3×4; Rodada 2 – 4×1 / 3×2; Rodada 3 – 2×4 / 1×3. As três melhores colocadas de cada chave se classificarão, com as líderes indo direto para as semifinais. 

Notícias Relacionadas

Após essa fase, o torneio se torna eliminatório: 

SEGUNDA FASE: 2º colocado da chave A x 3º colocado da chave B (jogo 13) e 2º colocado da chave B x 3º colocado da chave A (jogo 14). 

SEMIFINAIS: Vencedor do jogo 13 x 1º colocado da chave A (SF1) e Vencedor do jogo 14 x 1º colocado da chave B (SF2). 

FINAIS: Perdedor de SF1 x Perdedor de SF2 (disputa de 3º lugar) e Vencedor de SF1 x Vencedor de SF2 (disputa de 1º lugar). 

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos