Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025 começa na quinta-feira

Inicia nesta quinta-feira (11), o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+2025, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A competição promete agitar os gramados da cidade com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos.

A primeira partida da competição será marcada às 18h30, com o confronto entre Amigos do Tiziu e Mais Tintas. Em seguida às 19h30, OT Marrucos enfrentará a Unopar, no Estádio Benedito Soares da Mota, conhecido como “Madrugadão”.

No Grupo 1, as equipes são: Mais Tintas, AE Cavaquinho FC/AABB, Associação Baianos Três-Lagoenses (ABTL) e Amigos do Tiziu. Já no Grupo 2, estão OT Marrucos, Unopar, Vidraçaria Marrom e Real Matismo.

DIVISÃO DE CHAVES E SISTEMA DE DISPUTA

Na primeira fase, as equipes de cada chave jogarão entre si em turno único, seguindo a sequência: Rodada 1 – 1×2 / 3×4; Rodada 2 – 4×1 / 3×2; Rodada 3 – 2×4 / 1×3. As três melhores colocadas de cada chave se classificarão, com as líderes indo direto para as semifinais.