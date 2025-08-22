Começa neste sábado, o Campeonato de Futebol de Base 2025 sub-13 e sub-15

Inicia neste sábado (23), o Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025, com as primeiras partidas das categorias Sub-13 e Sub-15 realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).
A competição sediada no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão” tem como objetivo incentivar a prática esportiva, revelar talentos locais e promover a integração entre os jovens.
1ª RODADA
Dia 23 (sábado)
Local: Estádio “Madrugadão”
Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa nº 3115, Bairro Jardim Alvorada
• 7h30 – Sub-13 (Chave A): EF Prof. Pedrinho x La Quebrada
• 8h30 – Sub-15 (Chave A): EF Vasquinho x AE Cavaquinho FC
• 14h – Sub-15 (Chave B): EFMC Recanto do Galo x EF Flamboyant
• 15h – Sub-13 (Chave B): EF Raira Freitas x MBV Três Lagoas
• 16h – Sub-13 (Chave C): P. Craques de Cristo x Brilha S/Real O. Dutra