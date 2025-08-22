Começa neste sábado, o Campeonato de Futebol de Base 2025 sub-13 e sub-15

Inicia neste sábado (23), o Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025, com as primeiras partidas das categorias Sub-13 e Sub-15 realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A competição sediada no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão” tem como objetivo incentivar a prática esportiva, revelar talentos locais e promover a integração entre os jovens.

1ª RODADA