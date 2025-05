Começam as disputas de futsal e vôlei no 2º bloco dos Jogos Escolares de MS

Os jogos do 2º Bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – Edição 2025, com a realização dos torneios de futsal e voleibol, na categoria de 15 a 17 anos iniciaram na terça-feira (20). A competição, considerada o maior evento esportivo escolar do estado, acontece em Três Lagoas até o dia 1º de junho, dividido em três blocos.

As disputas do Bloco II sucedem as provas individuais do Bloco I – xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo –, realizadas entre os dias 16 e 19 de maio. Já o Bloco III, com as modalidades basquetebol, handebol e vôlei de praia, será realizado entre os dias 26 de maio e 1º de junho.

TRÊS LAGOAS JÁ BRILHA NAS QUADRAS

A equipe da casa começou com o pé direito nas duas modalidades em disputa. No futsal masculino, Três Lagoas estreou com goleada sobre a equipe de Novo Horizonte do Sul, por 6 a 0. No vôlei feminino, vitória tranquila por 2 sets a 0 contra Amambai.

Já nesta quarta-feira (21), às 8h, aconteceu a estreia do vôlei masculino, na quadra da AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas.

RECEPTIVO

As delegações foram recepcionadas no fim da tarde de segunda-feira, dia 19, em cerimônia que contou com a presença do diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nunes, da gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas, Karina Quaini, e do secretário da Sejuvel, Walter Dias “Hulk”, que representou o prefeito Cassiano Maia.

“Sejam todos bem-vindos. É um prazer sediar essa competição, o torneio escolar mais importante do Estado. Que todos se sintam em casa”, declarou o secretário.

AGENDA JOGOS TRÊS LAGOAS

Dia 21 (quarta-feira)

8h – Vôlei masculino – Três Lagoas x Sidrolândia – Quadra da Aems

8h10 – Futsal masculino – Três Lagoas x Figueirão – Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez

14h – Vôlei feminino – Três Lagoas x Bela Vista – Quadra da Aems