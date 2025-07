Começam os preparativos para a 35ª Festa do Folclore em Três Lagoas

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas chega à sua 35ª edição e será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, na área da antiga NOB, com entrada gratuita. O evento, que já faz parte do calendário afetivo e cultural da cidade, promete quatro dias de celebração da cultura popular com shows nacionais, apresentações locais, artesanato, praça de alimentação e parque de diversões.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto destacou que a festa mantém sua essência: valorizar as entidades assistenciais e os artesãos locais, além de resgatar tradições regionais como o chamamé, danças típicas e o envolvimento das escolas municipais.

“Queremos que a festa seja uma vitrine para nossos artistas, nossas escolas e para tudo o que a cidade tem de mais bonito na cultura popular”, afirmou.

Este ano, a organização prepara dois palcos, sendo um voltado para atrações nacionais e outro exclusivo para artistas locais e apresentações escolares. A praça de alimentação será formada por entidades beneficentes, que usarão os lucros para manutenção de suas atividades. Os artesãos terão espaço próprio com boxes organizados e localização privilegiada. As inscrições para comercialização de alimentos e artesanato seguem abertas até 18 de julho, por meio de formulário online no site da prefeitura.

Outro destaque é o investimento em acessibilidade. Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, será criado um espaço exclusivo e adaptado para cadeirantes, muletantes e pessoas com comorbidades.