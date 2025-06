Expotrês 2025 começa em Três Lagoas e reúne público no parque de exposições

A 47ª Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês) foi oficialmente aberta na noite de quarta-feira (11), em uma solenidade que reuniu autoridades e marcou o início de cinco dias de evento na sede do Sindicato Rural. A feira promete aliar a tradição do agronegócio local com atrações culturais de peso.

O presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, destacou o intenso trabalho de meses para a realização da Expotrês, ressaltando que o evento é uma vitória para a diretoria. Ele enfatizou o apoio de parceiros como expositores, Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, Governo do Estado e as duas maiores empresas de celulose da região, Suzano e Eldorado, que abraçaram a causa. A participação do gado Nelore também reforça a força da pecuária local.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, que celebrou o retorno da Expotrês em sua magnitude, destacando a união do agronegócio e a participação do setor florestal. O prefeito enfatizou a importância do evento para mostrar o potencial de Três Lagoas no cenário nacional e internacional.