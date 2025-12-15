Comércio atende em horário estendido até as 22h a partir de hoje

O comércio varejista de Três Lagoas inicia a partir desta segunda-feira (15) o horário especial de funcionamento de fim de ano, com atendimento estendido até as 22h em dias específicos. A medida tem como objetivo ampliar o tempo de compras para os consumidores durante o período de maior movimento, impulsionado pelas festas de Natal e Ano-Novo.

O horário especial foi definido em acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, respeitando as normas trabalhistas e prevendo condições diferenciadas para o funcionamento aos domingos.

Entre os dias 15 e 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, as lojas funcionam das 8h às 22h. No sábado, dia 20, o atendimento será das 8h às 18h. Já no domingo, dia 21, a abertura ocorrerá por meio de acordo excepcional, ficando a critério de cada lojista, mediante autorização sindical.