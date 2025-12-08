Veículos de Comunicação
Comércio de Três Lagoas ficará aberto até às 20h a partir desta segunda-feira

Além das compras, consumidores aproveitam o horário noturno para fugir do calor intenso e apreciar a decoração natalina da região central

Pedro Tergolino

Os dados citados pelo presidente do sindicato fazem parte de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que prevê que o comércio sul-mato-grossense deve movimentar R$ 824 milhões neste fim de ano. Foto: Reprodução/TVC HD.
O comércio da área central de Três Lagoas começará, nesta segunda-feira (15), o atendimento em horário especial para o período de fim de ano. A medida, que segue até o Natal, tem o objetivo de atender a alta demanda de consumidores e impulsionar as vendas.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo), Suedi Silva, as lojas ficarão entre os dias 8 e 12 de dezembro, das 8h às 20h. No dia 13 (sábado), das 8h às 17h.

Os lojistas vão ampliar ainda mais o horário para os consumidores a partir de 15 de dezembro, com expediente até às 22h. E segue até o dia 19. No sábado (20), será até às 18h, sendo que no domingo (21), é mediante acordo excepcional.

Entre os dias 22 e 23 de dezembro, o comércio funcionará das 8h às 22h. Na véspera do Natal (24), as lojas abrirão das 8h às 17h e em 25 de dezembro, o comércio estará fechado. Após o feriado, na sexta-feira (26), o horário de atendimento será das 12h às 18h, retomando funcionamento normal a partir do dia 27 até o final do mês.

Em 1º de janeiro de 2026, o comércio estará fechado, retornando no dia 2, com funcionamento das 12 às 18h.

Suedi destaca que a estimativa é de um Natal mais forte que o de anos anteriores.

“Nós tivemos um ano morno, mas este Natal está muito promissor. A iluminação natalina atraiu mais pessoas ao Centro e acredito que vamos superar as expectativas de vendas”.

Os dados citados pelo presidente do sindicato fazem parte de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento m parceria com o Sebrae-MS, que prevê que o comércio sul-mato-grossense deve movimentar R$ 824 milhões neste fim de ano.Em Três Lagoas, a previsão é de R$ 17 milhões com compras de presentes e comemorações.

Apesar de maior cautela, a pesquisa revela:

  • 69% dos consumidores pretendem presentear no Natal
  • O gasto médio será de R$ 217,36, abaixo dos anos anteriores
  • Itens mais procurados: brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos

No Centro de Três Lagoas, lojistas estão confiantes. Equipes foram reforçadas, houve treinamento de funcionários e ampliação de estoques.

“Nos preparamos com mercadorias, qualificação e reforço de pessoal para oferecer variedade e bom atendimento”, disse o gerente de uma loja de roupas, José Carlos de Almeida de Lima.

Além das compras, consumidores aproveitam o horário noturno para fugir do calor intenso e apreciar a decoração natalina da região central.

“À noite é mais fresco, a gente caminha melhor, vê as luzes e faz as compras com calma”, comentou a vendedora Aparecida Chiarreli.

O sindicato lembra que as horas trabalhadas além da jornada normal precisam ser remuneradas como horas extras, e que os empregadores deverão apresentar ao sindicato laboral, em janeiro de 2026, os comprovantes desses pagamentos.

