Comércio de Três Lagoas abre vagas temporárias, mas enfrenta dificuldade para contratar

Setor prevê até 500 contratações neste fim de ano e sindicato oferece cursos gratuitos para qualificar novos trabalhadores

Ana Cristina Santos

Expectativa é que entre 300 e 500 trabalhadores sejam contratados até dezembro - Foto: Reprodução/TVC HD.
Com a chegada do fim de ano, o comércio de Três Lagoas já começou a abrir vagas temporárias para reforçar o quadro de funcionários e atender à demanda do período natalino. A previsão, segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio, é de que entre 300 e 500 trabalhadores sejam contratados até dezembro. Mas, apesar das oportunidades, os lojistas têm enfrentado dificuldades para preencher as vagas disponíveis.

De acordo com o gerente de uma loja de magazine, Emerson Siqueira, a procura por emprego até existe, mas muitas entrevistas acabam não se concretizando. “A gente marca entrevista, a pessoa fala que vem e não aparece. Às vezes faz a entrevista, pede os documentos, mas o candidato não entrega. É uma situação que vem se repetindo e está difícil contratar”, explicou.

O gerente afirma que a loja tem vagas equivalentes a 20% do quadro atual de funcionários, cerca de seis oportunidades, mas ainda não conseguiu efetivar as contratações. “As demandas aumentam, o horário de atendimento é ampliado e, mesmo assim, não conseguimos preencher as vagas. A falta de mão de obra é geral, não só no comércio, mas também na indústria”, completou.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Eurides Silveira de Freitas, destaca que o momento é positivo para quem busca uma oportunidade. Ele explica que o sindicato está financiando cursos de qualificação para novos trabalhadores. “As contratações estão abertas e nós calculamos de 300 a 500 pessoas temporariamente. Esse temporário pode se tornar efetivo futuramente. O sindicato está bancando um curso de 12 a 16 horas para preparar essas pessoas, com apoio do SENAC, SEBRAE e da Evoluir RH”, informou.

Eurides reforça que a falta de profissionais tem atingido vários setores da economia. “Não está faltando mão de obra só para o comércio, está faltando em geral, inclusive para as indústrias de papel e celulose. Por isso, o trabalhador que está desempregado ou busca o primeiro emprego deve aproveitar essa oportunidade”, orientou.

Algumas lojas de variedades também já começaram o processo de seleção. Segundo o gerente Alifer dos Reis de Souza, há várias vagas temporárias abertas e a expectativa é de efetivar parte dos contratados após o fim das festas. “Estamos com um grande número de contratações temporárias, e aqueles que se destacarem serão efetivados em fevereiro”, afirmou.

Mesmo com os desafios para contratar, o período continua sendo uma boa chance para quem busca recolocação profissional. Além de gerar renda e movimentar a economia local, as contratações temporárias podem representar o primeiro passo para um emprego fixo no comércio de Três Lagoas.

