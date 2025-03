Comércio de Três Lagoas terá horário especial na Quarta-feira de Cinzas

Nesta quarta-feira de Cinzas (5), o comércio de Três Lagoas funcionará em horário especial, das 12h às 18h. Essa alteração segue as diretrizes estabelecidas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo/TL) para o período de Carnaval.

As empresas que optarem por abrir nesta data devem estar cientes de que as horas trabalhadas deverão ser remuneradas como extras, conforme a legislação vigente. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com o Sindivarejo/TL pelo número de WhatsApp (67) 9 8471-6016.

*Com informações do Sindicato do Sistema de Comércio de Mato Grosso do Sul – Três Lagoas